Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen empfängt nächsten Liga-Favoriten

Bei zwei Siegen und einer Niederlage kann gerade ein Aufsteiger über den Start nicht klagen. „Von der Ausbeute her bin ich zufrieden“, betont Martin Berger, Trainer des Handball-Regionalligisten TSV Bayer Dormagen II, vor dem Heimspiel am Samstag gegen den OSC Rheinhausen. „Spielerisch haben wir jedoch zu viele Höhen und Tiefen, wie gerade das letzte Spiel in Dinslaken offenbarte.“ Dort haderte er insbesondere mit der Trefferquote.