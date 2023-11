Handball TSV-Reserve spielt in Weiden trotz Niederlage groß auf

Trotz einer tollen Vorstellung musste sich Handball-Regionalligist Bayer Dormagen II beim HC Weiden mit 34:36 (Halbzeit 15:14) geschlagen geben. In der Anfangsphase produzierten beide Teams zahlreiche Fehler, was aber auch an dem enorm hohen Tempo lag. Die Gäste traten mit einem sehr jungen Team an, wobei insbesondere Linus Borreck lobend zu erwähnen ist. Er macht im Tor sein erstes Spiel im Seniorenbereich und hatte in der ersten Hälfte maßgeblichen Anteil daran, dass seine Farben mit einer knappen Führung in die Pause gehen konnten. Mit zwölf Paraden kam er auf eine herausragende Quote von fast 50 Prozent. „Es war schon toll, was die Jungs heute auf die Platte gebracht haben“, sagte der Dormagener Trainer Martin Berger.