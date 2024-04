Handball-Regionalliga Reserve aus Dormagen tritt schon am Freitag beim Bergischen HC an

Im Duell der Zweitvertretungen gastiert Bayer Dormagen in der Handball-Regionalliga bereits am Freitagabend beim Bergischen HC. Noch zum Jahreswechsel wäre die Favoritenrolle eindeutig den Gästen zugeschrieben worden, denn die Oberbergischen dümpelten schon fast hoffnungslos am Tabellenende herum und Dormagen hatte sich fest in der Spitzengruppe etabliert. Doch mittlerweile hat der BHC den Abstiegskampf angenommen und holte wie Bayer zuletzt 9:3-Punkte, womit er auf den drittletzten Tabellenplatz kletterte.