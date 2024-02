Handball-Regionallliga TSV-Reserve reist als Favorit zum OSC Rheinhausen

Die Olympischen haben in dieser Spielzeit sowohl Ausschläge nach oben als auch nach unten. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 16:16 haben sie den Klassenerhalt definitiv noch nicht in der Tasche und werden sehr wahrscheinlich alles dafür geben, um sich weiter von den unteren Tabellenregionen zu entfernen. „Von der Kaderstärke her hätte ich den OSC in der Tabelle weiter oben erwartet und deshalb rechne ich auch mit einem harten Kampf“, sagt der Dormagener Trainer Martin Berger. Insbesondere gilt es, den starken Rückraum der Hausherren durch frühzeitiges Attackieren zu stören.