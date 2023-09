Handball-Regionalliga Dormagener Reserve nach Sieg gegen Korschenbroich im Liga-Alltag

„Für beide Mannschaft ist das schon ein richtungweisendes Spiel“, glaubt der Dormagener Trainer Martin Berger. „Die Herausforderung wird nicht nur die für uns unübliche Anwurfzeit sein, sondern auch, ob wir den Schwung aus dem Spiel gegen Korschenbroich mitnehmen und daraus neue Kraft ziehen können. Jetzt heißt es für uns, auch auswärts zu bestehen, denn in Remscheid sind wir ja untergangen. Ich erwarte schon einen heißen Tanz.“ Die Hausherren konnten bislang nur einen Punkt auf der Habenseite verbuchen, als sie sich zum Auftakt 25:25 von Langenfeld trennten. Vorige Woche hatten sie gegen Refrath nicht den Hauch einer Chance (21:28). Bei den Gästen ist noch nicht klar, mit welchem Kader sie antreten werden. Denn die erste Mannschaft und die A-Jugend sind auch am Sonntag gefordert. „Ich werde wohl erst am Samstagabend wissen, welcher Kader mir zur Verfügung steht“, so Berger.