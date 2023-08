Handball-Regionalliga Dormagens Reserve muss sich noch finden

Souverän sicherte sich die Zweitvertretung von Bayer Dormagen den Titel in der Handball-Oberliga. Am Ende standen lediglich vier Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten HSG Siebengebirge betrug immerhin fünf Punkte und die HSG spielte das Jahr zuvor noch Regionalliga, in die Bayer in diesem Jahr auf Punkte- und Torejagd gehen wird. Das erste Saisonspiel steht am Samstag bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade auf dem Programm.