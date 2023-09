Handball-Regionalliga Reserve aus Dormagen legt zweiten Sieg nach

In der Defensive konnten sich die Dormagener auf den talentierten Nachwuchstorhüter Lennard Kull verlassen, der die gesamte Partie im Tor stand und mit seinen Paraden in wichtigen Momenten auch für den nötige Sicherheit in der TSV-Mannschaft sorgte. Die Abwehr selber war offensiver ausgerichtet, um die starken Rückraumspieler der Hausherren frühzeitig attackieren zu können. Neben Kull wussten aber auch Rückraumspieler Karl Nitsche und Rechtsaußen Kaj Kriescher zu überzeugen. Zwischenzeitlich führten die Gäste in der ersten Hälfte bereits mit 14:9, erlitten dann jedoch einen Einbruch. „Das darf in dieser Form eigentlich nicht geschehen“, sagte TSV-Trainer Martin Berger. „Vielleicht war das aber den zahlreichen Umstellungen gegenüber der Vorwoche geschuldet.“ So gelang es Dinslaken, bis zum Pausenpfiff auf ein Tor zu verkürzen.