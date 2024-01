Handball-Regionalliga Reserve aus Dormagen gewinnt mit Mühe, aber verdient

Bevor es nach der Winterpause am Wochenende offiziell weitergeht in der Handball-Regionalliga hat der TSV Bayer Dormagen II sein Nachholspiel gegen das Schlusslicht SG Langenfeld am Ende verdient mit 33:26 (15:12). Dabei hatten die Dormagener in heimischer Halle jedoch mehr Mühe als erwartet.