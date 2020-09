Tennis : Rekordbeteiligung bei den Offenen Stadtmeisterschaften in Neuss

Neuss Über 300 Tennisspieler aus ganz Deutschland spielten auf der Anlage des TC BW Neuss um die Titel. Die Termine für das nächste Jahr stehen schon.

So übel das Corona-Virus dem TC BW Neuss wegen der Absage der Tennis-Bundesliga auch mitgespielt hatte, bei der Ausrichtung der Offenen Stadtmeisterschaften der Stadt Neuss lief alles glatt auf der Anlage an der Jahnstraße. Damit präsentierten sich die Blau-Weissen nach der Austragung der Vor- und Zwischenrunde der Tannenhof Resort German Men’s Series im Juni und Juli, einem Einladungsturnier des Deutschen Tennis-Bundes, erneut von ihrer besten Seite.

Die Blau-Weiss Open starteten erneut mit einer Rekordbeteiligung. Aus ganz Deutschland meldeten 160 Jugendliche, über 50 Aktive der offenen Klasse und rund 100 Senioren, so dass insgesamt über 300 Spieler in den unterschiedlichen Konkurrenzen die Offenen Stadtmeister ermitteln konnten. Auffällig war aus heimischer Sicht, dass weder bei den Junioren noch in der offenen Klasse ein Spieler aus einem Kreisverein den Sprung in die Endspiele schaffte. Das gelang nur in den Seniorenklassen. So gab es bei den Herren 30 und bei den Herren 70 sogar zwei Kreisduelle. Bei den Herren 30 setzte sich letztlich Thomas Groth (SG Kaarst) knapp mit 3:6, 6:3, 10:7 gegen Yannic Rukes (Korschenbroicher TC) durch. Etwas klarer war die Angelegenheit bei den Herren 70, wo Wolfgang Dietrich (BW Neuss) gegen Hans Helmut Graupner (DJK Holzbüttgen) nur zwei Sätze benötigte, im zweiten aber der Tiebreak entscheiden musste. Bei den Herren 65 setzte sich Gerd Dielmann (RW Elfgen) mit 6:4, 7:6 gegen Helmut Schuh (DSC Düsseldorf) durch. Und bei den Damen 70 hatte Angela Bayer (BW Neuss) gegen Heidi Müller (RW Sindorf) mit 2:6, 6:4, 6:10 das Nachsehen.