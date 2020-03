Grevenbroich : Der Titelverteidiger gibt den Ton an

Grevenbroich Der aus Sachsen angereiste Benjamin Wulschner gewinnt zum zweiten Mal das Rheinische Hallenderby bei den Gut Neuhaus Indoors.

Am Ende schlug sich Wulschner also selbst: Sieg mit Bangkok Girl PP, Platz zwei mit Quidditsch und Platz sechs mit Fabielle BH. „Das war ein erfolgreicher Abend“, freute sich Wulschner, der aus dem sächsischen Dahlen in der Nähe von Leipzig die weiteste Anreise nach Grevenbroich hatte. Seine drei Konkurrenten mussten sich mit der Wulschner’schen Übermacht am Samstagabend abfinden. Als einzige Amazone hatte es Carolyn Krellmann (RFV von Driesen Asperden-Kessel) auf Levistos Best kept secret, den sie seit 2016 reitet, ins Stechen geschafft. Doch das Paar kassierte zwei Fehler und belegte Platz vier. Fünfter wurde Patrick Wurm. Der Hufschmied, der für den gastgebenden RC Gut Neuhaus startet, hatte seinen überraschenden Einzug in das Stechen schon mit einer vorgezogenen Ehrenrunde durch die Halle gefeiert. Im Stechen zeigte Wurm im Sattel der zwölfjährigen Stute Qi dela Hussiere etwas Nerven und verschätzte sich ein wenig auf dem Weg zur zweifachen Kombination. Zwei Abwürfe waren die Folge. Auch Frederic Tillmann vom RV Gut Neuhaus konnte an dem Sieg von Wulschner nicht mehr rütteln.