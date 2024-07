Reitturnier auf Hilgershof in Neuss Hochspannung bei der Spring-Entscheidung

Höhepunkte der drei Turniertage waren die S-Prüfungen beim Springen und in der Dressur. Für die Dressurreiter stand sogar eine S*-Prüfung auf dem Programm, in der es für die heimischen Vertreter sehr gut lief. Heiner Schiergen vom Förderkreis Dressur Neuss platzierte sich gleich zweimal – und das ganz vorne. Platz eins holte er sich mit Dancing Elvis 3 (Wertung 73,889 Prozent), mit Kathmandu 4 (72,262) Rang zwei. Dahinter folgten Christian Reich vom Neuss-Grefrather RC mit Fashion Bee (70,595) sowie Sarah Lena Tolles, ebenfalls vom Förderkreis Dressur Neuss, mit Bluehorse Summerwine (67,302) auf den Plätzen drei und vier. Der Sieg in der S-Kür im Dressurviereck ging erwartungsgemäß ebenfalls an Heiner Schiergen mit Dancing Elvis 3 und einer überragenden Wertung von 47,175 Punkten. Sarah Lena Tolles mit Derano 9 wurde Zweite mit 44,8 Punkten, dahinter kam Lina Wurm mit Viva la nera vom RC Gut Neuhaus Grevenbroich mit 43,025 Punkten.