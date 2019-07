Pferdesport : Das zweite Reitturnier auf dem Klitzenhof

Reitturnier auf dem Klitzenhof. Foto: Jasmin Metzner

Büttgen Gerade mal vier Jahre gibt es den Pferdesportverein Klitzenhof, am Wochenende ist er zum zweiten Mal Gastgeber eines Reit- und Springturniers, das auf der gleichnamigen Reitanlage von Petra und Norbert Brammen an den Weilerhöfen 12 in Büttgen ausgetragen wird.

