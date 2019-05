Pferdesport : Bürgermeister kam zur Eröffnung auf Gut Neuhöfgen

Reiner Breuer und Josef Hamzek (r.) auf Gut Neuhöfgen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Während Politiker mitunter die Pferde scheu machen, ist das bei Reiner Breuer nicht der Fall: Der Neusser Bürgermeister kennt sich inzwischen mit Vierbeinern recht gut aus. So war er denn auch am Sonntag gern gesehener Gast bei der offiziellen Eröffnung des neuen „Reitsportzentrums Hamzek“, das Josef Hamzek und Erik Schneider seit Beginn des Jahres auf Gut Neuhöfgen am Ortsrand von Weckhoven betreiben (die NGZ berichtete).