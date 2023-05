Pferdesport Reitsportler starten in die Freiluft-Saison

Ein weiteres Highlight im Kreis-Pferdesportverband veranstalten die Fahrsportfreunde Neuss am Samstag und Sonntag in Gestalt des Fahrturniers in Dormagen. Bisher haben über 30 Gespanne ihre Teilnahme zugesagt. Integriert ist die Kreismeisterschaft der Fahrer aus dem Rhein-Kreis. Aufgrund der geringen Zahl an heimischen Teilnehmern wird es keine Unterscheidung zwischen Großpferden und Ponys in der Wertung geben. Daher treten Shettys und Großpferde um den Sieg an. Die Kutschen fahren ein- und zweispännig in Klasse E und A. In der Dressurprüfung bewerten die Notenrichter die Teilbereiche Zirkel, Volten und Gangwechsel. Das Abschneiden von Fahrern und Pferden setzt sich ähnlich wie beim Dressurreiten aus der Qualität der Stellung, Biegung, Anlehnung und Harmonie zusammen. Beim Mehrspänner kommt die gleichmäßige Arbeit der Pferde als Bewertungskriterium hinzu. Des Weiteren gilt es, einen Kegelparcours möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren, die Kegel sind nur 30 Zentimeter breiter als die Kutsche abgemessen. Die Konsequenz einer Kegelberührung sind demzufolge Strafpunkte. Die dritte Teildisziplin ist der Geländeparcours, bei dem das Fahrer-Pferd-Gespann den schnellsten Weg durch die fixierten Hindernisse finden muss. Der Fahrer, der in der Kombination der drei Disziplinen der Klasse A ein- oder zweispännig die wenigsten Strafpunkte sammelt, gewinnt in der Endabrechnung.