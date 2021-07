Reitsport : Monatelangen Stillstand beenden

Rhein-Kreis RV Uedesheim-Stüttgen richtet Kreismeisterschaften in Dressur und Springen aus.

Das Organisationsteams des Vereins hat sich sehr gut auf die derzeitige Situation eingestellt. Nach der langen Durststrecke stürzen sich natürlich alle auf die wenigen Turniere, die tatsächlich stattfinden können. Um ihnen die Teilnahme in Uedesheim zu ermöglichen, gibt es für die gängigen Prüfungen keine Startplatzbegrenzungen. Damit die vielen Nennungen nicht den Zeitplan sprengen, sind Einladungen nur sehr eingeschränkt ausgesprochen worden. Der RV Uedesheim-Stüttgen bleibt derweil auch nach einjähriger Pause bei seinem bewährten Programm: Die zwei S-Springen waren bundesweit ausgeschrieben und die Starter in Klasse S sind auch in allen anderen Springprüfungen zugelassen. Highlight ist das „Uedesheimer Derby“ am Samstagabend ab 19 Uhr, ein Zeitspringen der Klasse S über Gräben und Wälle, für das sich die Springreiter in zwei Prüfungen qualifizieren müssen. Und auch der „Große Preis“ am Sonntag (15.30 Uhr), mit einem Gewinngeld von 1500 Euro, dürfte Qualität anlocken.Die Dressurreiter freuten sich über eine besondere Geste des Vereins: Da es bisher wenig Startmöglichkeiten für die Lektionskünstler gab, hatten die Organisatoren zwei zusätzliche Prüfungen im Angebot: Bereits am Freitag gibt es eine L-Trense und eine M-Dressur.