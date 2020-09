Reitsport : PSV Klitzenhof feiert mit S-Springen Premiere

Am Sonntag sind die Springreiter an der Reihe. Foto: Jasmin Metzner

Kaarst Das Dressur- und Springturnier geht am Wochenende in seine dritte Auflage.

(sit) Eigentlich ist das Dressur- und Springturnier des PSV Klitzenhof in Büttgen im Turnierkalender fest Mitte Juli verankert. Doch wegen Covid-19 findet die dritte Auflage nun erst an diesem Wochenende statt. Der Samstag auf der Reitanlage der Familie Brammen steht dabei ganz im Zeichen des Dressursports. Auf die Dressurpferdeprüfung der Kl. L folgt am Nachmittag eine M**-Prüfung. Nach dem erforderlichen Umbau am Abend sollten beste Bedingungen für die Premiere des S-Springens (Punktespringprüfung Kl. S* mit Joker) am Sonntag ab 17 Uhr herrschen. Los geht am zweiten Turniertag allerdings bereits um 9 Uhr mit zwei L-Springen, im Anschluss stehen M*- und M**-Springprüfungen auf dem Programm. Der Eintritt ist wie immer frei. „Wir bitten als Veranstalter aber um Verständnis, dass es bei der Einlasskontrolle wegen der notwendigen Registrierung und der begrenzten Zuschauerzahl zu Wartezeiten kommen kann“, sagt Vereinsvorsitzender Daniel Gartmann.