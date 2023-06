Sommerturnier des RV Torfgrafen Reitsport mit Charity-Aktion auf dem Bergerhof in Gohr

Pickepackevoll mit Programm ist das Sommerturnier des RV Torfgrafen Bergerhof auf dem Hofgelände der Familie Schleifer in Gohr. Der Samstagmorgen startet mit der Springpferdeprüfung der Klasse A*. Den ersten Turniertag beendet am Abend die Punkte-Springprüfung der Klasse M*. Der Sonntagvormittag gehört dem Nachwuchs. Klaus Schleifer und seine Frau Susi haben es sich zur Herzensangelegenheit gemacht, Kinder und Jugendliche zu fördern. Dazu dienen Führzügelklassen und Reiterwettbewerbe, aber auch der Katina Mini-Cup. Insgesamt 18 Prüfungen stehen auf dem Plan. Zum Abschluss des Turniers am späten Sonntagnachmittag lockt die Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde auf die Anlage. Darüber hinaus hatte im vergangenen Jahr eine Charity-Aktion im Fokus der Torgrafen gestanden. Es war eine Tombola organisiert worden, deren Gewinn ging an die UNO-Flüchtlingshilfe. Hauptpreis war ein Decksprung von „Vancouver de Lanlore“, gesponsort von den Besitzern und der Familie Vorpe. Der Hengst ist aktuell sehr erfolgreich unter Pius Schwitzer im Spitzenspringsport unterwegs. Bei der Aktion sind mehr als 2500 Euro zusammengekommen.