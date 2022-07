Reitsport : Alles neu auf dem Hilgershof

Neuss Bei der 28. Auflage des großen Sommerturniers in Rosellen hat sich das Team des Reit- und Fahrvereins im Vergleich zum Vorjahr für ein neues Konzept entschieden.

Die Action startet auf der Anlage in Rosellen am Freitag mit dem klassischen „Warm-Up“, den Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L für alle jungen Pferde und deren Reiter. Am Nachmittag steht dann bereits die erste Dressurprüfung Klasse M* an. Im Rahmen einer Qualifikationsprüfung der Klasse S* können sich die Aktiven außerdem für die Flutlichtkür, das Highlight der Veranstaltung, am Samstagabend qualifizieren. Hierfür haben sich knapp 30 Paare eingetragen und warten nun auf ihre Startzeiten. In der Dressur finden Prüfungen der Klassen E bis S* statt. Ebenfalls neu: Alle Dressurprüfungen locken die Zuschauer auf den großen Außenspringplatz, der damit zum spannenden Dressurviereck mit Abreiteplatz wird. Am Samstagabend dürfte das Publikum die St. Georg-Kür der schweren Klasse in ihren Bann ziehen. Dann zeigten die besten Paare des Vortags im Takt der Musik unter Flutlicht stimmungsvoll ihr Können.