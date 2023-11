Fußball-Landesliga Reifeprüfung für den SC Kapellen gegen Jüchen

Wie ist es eigentlich um den Derbycharakter der Partie bestellt? Wenn es heißt, dass sich eine Begegnung erst über viele Jahre in einer Liga zu einem richtigen Derby entwickeln kann, müsste sich die Brisanz in dieser Konstellation eigentlich in Grenzen halten. Schließlich gab es in jüngerer Vergangenheit in den Landesliga-Spielzeiten 2017/2018 und 2018/2019 nur vier Punktspiele Kapellen gegen Jüchen, ehe der VfL wieder in der Bezirksliga verschwand. Davor bewegte sich der SCK immer in Sphären, die für Jüchen unerreichbar schienen. Doch so wie Kapellens neuer, aus Norf stammender Trainer Fabian Nellen es wahrnimmt, steckt durchaus Feuer in der Konstellation. „Es ist zwar nicht wie gegen Holzheim, aber für mich ist das Spiel ein Derby. Da steckt schon Brisanz drin.“ Auch für sein Gegenüber Marcel Winkens hat das Spiel Derbycharakter. „Auch wenn wir uns in Jüchen auch nach Mönchengladbach orientieren, gibt es viele Querverbindungen zwischen beiden Mannschaften.“ Mal abgesehen davon: Beim SCK dürfte der Stachel noch tiefsitzen. Denn im April 2022 verlor er das Kreispokalfinale gegen Jüchen 1:2.