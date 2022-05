Leichtathletik : Jede Menge los am Dormagener Höhenberg

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen richtete die Leichtathletik-Regionsmeisterschaften aus. Die heimischen Aktiven konnten sich über zahlreiche gute Ergebnisse freuen.

Dass im Stadion am Höhenberg so viel los war, hatte einen guten Grund. Der TSV Bayer Dormagen feierte als Ausrichter der Regionsmeisterschaften wegen der Corona-Pause nach drei Jahren das Wettkampf-Comeback vor der eigenen Haustür. 848 Einzelstarts von 447 Aktiven aus 39 Vereinen sorgten für Hochbetrieb. Darunter war auch der Rhein-Kreis Neuss gut und erfolgreich vertreten.

Bei den unter 16 Jahre alten Athletinnen war Linn Fischer sowohl im Kugelstoßen (9,53 Meter) als auch im Diskuswurf (21,93 Meter) nicht zu schlagen. Dies galt auch für die gleichaltrige Friederike Peters (beide W14) im Hochsprung (1,54 Meter). Bei den Läufern fuhren Daniel Güsgen (M15) über die 800 m (2:15,80 Minuten), Aimee Drössler (Frauen) über 1500 Meter (5:09,43 Minuten) und Joshua Nisius über 1500 Meter (4:14,57 Minuten) Siege ein. Wobei es über 1500 Meter auch eine Enttäuschung gab, denn Tanja Spill stieg nach zwei Runden aus. Am Wochenende soll beim Meeting in Dessau ihr Saisondebüt auf ihrer 800-Meter-Spezialstrecke folgen. Joel Etienne Schmitz verbuchte bei seinem dritten Plätzen über 400 Meter (51,61 Sekunden) und 200 Meter (24,03 Sekunden) Bestleistungen. Kemi Körsgen lief über die Stadionrunde in 61,29 Sekunden zum Sieg vor ihrer Teamkollegin Clariss Schwalm (62,08 Sekunden).

Mit dabei am Höhenberg waren auch einige Aktive der DJK Novesia Neuss. Fabian Engels holte über 100 Meter in 11,16 Sekunden den dritten Platz, was für die Deutschen DJK-Meisterschaften in Schwabach hoffen lässt. Timucin Kara (M15) verbesserte ihre Bestzeit über 800 Meter auf 2:16,07 Minuten und gewann Bronze. Isabelle Rhine (U20) steigerte ihre sieben Jahre alte Bestzeit über 200 Meter auf 27,31 Sekunden und sicherte sich damit ebenfalls Platz drei. Zudem siegte sie über 100 Meter Hürden in neuer Bestzeit von 15,98 Sekunden. Sanya Goebels (W14) sicherte sich Bronze im Kugelstoßen (7,87 Meter). Auch in den technischen Disziplinen lief es gut. Luisa Klaus (U18) gewann den Speerwurf mit 41,04 Metern Luis Schädlich belegte im Weitsprung mit 6,22 Metern den dritten Platz, im Hochsprung überquerte er zum ersten Mal die 1,77 Meter und sicherte sich Silber.