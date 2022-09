Handball : Regionalligist TV Korschenbroich muss von Anfang an liefern

Spieler wie der aus Neuss gekommene Til Klause geben der Mannschaft des TV Korschenbroich ein komplett neues Gesicht. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Es geht endlich wieder los! Am Freitag startet die Nordrheinliga mit einem echten Kracher in die Spielzeit 2022/2023. Der TV Korschenbroich empfängt im Derby interaktiv.Handball aus Ratingen.

Von Alyssa Pannwitz

Über einen langen Zeitraum mischte der TV Korschenborich in der vergangenen Spielzeit im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga mit. Am Ende sprang der starke dritte Tabellenplatz heraus. Nach der Saison stellte Trainer Dirk Wolf dann sein Amt zur Verfügung, was er dem Verein frühzeitig mitteilte und so konnte der TVK Anfang des Jahres bereits Gilbert Lansen, der bis zu diesem Zeitpunkt noch den Liga-Konkurrenten Neusser HV trainierte, als neuen Mann auf der Kommandobrücke vorstellen.

Das Gesicht der Mannschaft hat sich schon stark verändert: In Oliver Brakelmann (OSC Rheinhausen) Henrik Ingenpass, Til Klause (beide Neusser HV), Max Eugler (Bayer Dormagen II) und Torhüter Mika Schoolmeesters (Bevo HC Panningen, niederländische Ehrendivision) wurden den Fans bei den Testspielen in der Waldsporthalle gleich fünf neue Spieler präsentiert. Dagegen haben Justin Kauwetter, Dustin Franz (beide Neusser HV), Sascha Wistuba, Philipp Schneider (beide Karriere beendet) und Torhüter Max Jäger (begibt sich am Wochenende bis März auf eine Weltreise) den Verein verlassen.

„Wir hatten eine gute Vorbereitung mit wirklich guten Leistungen in den Testspielen“, lobt Lansen das Engagement seiner Mannschaft. „Unsere neuen Spieler waren schnell integriert, auch dank eines Teamevents direkt am ersten Wochenende der Vorbereitung. Außerdem war bei der Mannschaft von Woche zu Woche eine Leistungssteigerung zu erkennen. Die Deckung funktioniert im Zusammenspiel mit den beiden Torhütern schon mehr als ordentlich. Sehr zufrieden bin auch mit dem Tempospiel, wobei das Zusammenspiel immer besser wurde. Es war bereits sehr erfolgreich, was auch die vielen Treffer in den Testspielen belegen. Eigentlich hätte es kaum besser laufen können, auch wenn man als Trainer immer wieder Dinge zu beanstanden hat.“

Ein ganz wichtiger Aspekt wird unser toller Teamgeist werden“, glaubt Lansen. „Aber auch im Tempospiel sind wir sehr gut aufgestellt. Nachteilig ist natürlich, dass wir mit den vielen neuen Spielern nach acht Wochen noch nicht eingespielt sein können. Wir haben noch an einigen Sachen zu arbeiten, insbesondere das Rückzugsverhalten gefällt mir noch nicht. Ansonsten hat die Mannschaft ein enormes Potenzial, was sie hoffentlich so schnell wir möglich auf das Parkett bringen kann.“

Lansens Einschätzung: „Wir haben schon einen sehr starken Kader zusammen und ich glaube auch, dass wir wieder ganz oben angreifen können.“ Als weitere Aufstiegskandidaten benennt er interaktiv.Handball aus Ratingen und TuSEM Essen II, den Absteiger aus der Dritten Liga. „Die große Überraschung kann zudem noch BTB Aachen werden“, glaubt der Korschenbroicher Übungsleiter: „Letzte Saison hatte der Verein sehr viel Pech mit Verletzungen und zudem haben sich die Aachener noch gut verstärkt.“ Zum Saisonstart am Freitagabend (Anwurf 20 Uhr) kommt Ratingen in der Waldsporthalle, und das ist gleich ein richtiger Kracher, empfängt damit doch der Tabellendritte der vergangenen Saison den Tabellenzweiten. Anschließend geht es dann zur HG Remscheid – also gleich zum Auftakt die beiden Mannschaften, gegen die die Korschenbroicher im Vorjahr keinen einzigen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnten. „Unsere Mannschaft hat sich allerdings stark verändert“, so Lansen. „Jetzt blicken wir nur noch nach vorne und nicht auf das, was letzte Saison gewesen ist. Natürlich hat es unser Auftaktprogramm durchaus in sich, aber dafür ist gleich die Spannung da und wir müssen direkt liefern.“