Handball : Jennes rettet TVK Korschenbroich in Essen

Retter in der Not: Aaron Jennes erzielte nicht nur den Treffer zum 27:27 kurz vor Schluss, sondern war mit acht Toren auch erfolgreichster TVK-Werfer in Essen. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Regionalliga Nordrhein: TVK kommt gegen TuSEM-Reserve nicht über ein 27:27-Unentschieden hinaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julius Hayner

Beinahe wäre der Jahresabschluss für die Handballer des TV Korschenbroich komplett in die Hose gegangen. Beim Tabellenachten TuSEM Essen II drohte lange Zeit die dritte Saisonniederlage, doch Aaron Jennes war in den Schlussminuten zur Stelle und sicherte den Gästen immerhin einen Punkt beim 27:27-Unentschieden (12:12).

Das hatte sich TVK-Trainer Dirk Wolf mit Sicherheit anders vorgestellt. Im letzten Spiel vor der Winterpause legte seine Mannschaft bei der Bundesliga-Reserve von TuSEM Essen keinen Gala-Auftritt hin. „Es war keine qualitativ hochwertige Partie“, fasste es Wolf kurz und bündig zusammen. Der Tabellenzweite ging in Essen zwar als Favorit ins Spiel, ließ auf der Platte jedoch jegliche Dominanz und Konstanz vermissen. Keine Mannschaft konnte sich zu irgendeinem Zeitpunkt absetzen, die Begegnung war geprägt von ständigen Führungswechseln. Der TVK erzielte den ersten Treffer durch Nicolai Zidorn, sah sich jedoch rund 20 Minuten später mit 7:9 in Rückstand. Kurz vor der Pause (28.) führten die Gäste erneut mit 11:10, konnten die Führung jedoch nicht in die Pause retten.

Das gleiche Bild auch nach dem Seitenwechsel: Nach 36 Minuten gelang durch Tore von Sascha Wistuba und Aaron Jennes innerhalb von 20 Sekunden das 16:14. Aber auch dieser Zwischenspurt war nur von kurzer Dauer. TuSEM erzielte daraufhin drei Treffer in Folge zum 17:16 und hielt bis zur 54. Minute die Korschenbroicher mit zwei Toren Vorsprung auf Distanz. Es roch stark nach der dritten Saisonniederlage für Korschenbroich.

Zwei verwandelte Siebenmeter von David Biskampf brachten den TVK jedoch wieder zurück ins Spiel. Doch eine Zeitstrafe gegen Essen und die daraus resultierenden Überzahl konnten die Wolf-Schützlinge nicht zu ihrem Vorteil nutzen. Ganz im Gegenteil: Essen traf in Unterzahl und führte 40 Sekunden vor Schluss mit 27:26. Dann spielte Aaron Jennes ganz groß auf. Einen schnell vorgetragenen Angriff schloss Jennes zum erlösenden 27:27 ab und verhinderte somit fast im Alleingang einen vorweihnachtlichen Ausrutscher. Denn auch fernab vom „Lucky-Punch“ kurz vor Schluss legte Jennes einen starken Auftritt in Essen hin. Mit acht Toren war er bester Werfer in Korschenbroichs Reihen und verdiente sich ein Extralob von Dirk Wolf, der sich angesichts des durchaus glücklichen Spielverlaufs mit dem einfachen Punktgewinn anfreunden konnte.