Nachwuchs stärker im Fokus Stiftung Sport im Rhein-Kreis Neuss stellt Förderung um

Abgesehen von der Individualförderung hat sich auch bei der Projektförderung etwas geändert. Sie wurde präzisiert und richtet sich ab 2024 ausschließlich an anerkannte Stützpunktvereine oder Vereine, die Stützpunktkriterien erfüllen. Ganz neu eingeführt wird ab 2024 auch eine Förderung (150 Euro monatlich), die leistungssportlich orientierte Trainer motivieren soll, die ihren Posten nicht hauptberuflich bekleiden. Wie bisher fortgesetzt werden die Förderung des Teilinternats in Dormagen, die Zahlung von Boni an Erstplatzierte bei nationalen und internationalen Meisterschaften sowie die Beteiligung an der Kreissportlerehrung.