2. Handball-Bundesliga Rechtsaußen-Duo von Bayer Dormagen steht fest

„Ich freue mich nach wie vor wieder hier zu sein und fühle mich hier in der Region sehr wohl. Darüber hinaus ist die Kombination aus Handballspieler und Athletiktrainer derzeit passend für meine Lebensplanung“, erklärt der gebürtige Lahrer, der neben seinem Engagement als Handballer in der Jugendabteilung das Athletiktraining leitet. Nach dem angekündigten Abschied von Jan Reimer zum TuSEM Essen im Sommer haben die Dormagener nun auch geklärt, wer künftig zusammen mit Strosack die rechte Seite beackern wird. Diese Rolle übernimmt Kaj Kriescher. Der 19 Jahre alte Belgier kam 2019 im ersten Jahr der B-Jugend aus seiner Heimat Eupen nach Dormagen und gehört in der laufenden Saison dem Regionalliga-Team des TSV an, das derzeit auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz steht. „Ich freue mich sehr über den Sprung in den Bundesligakader. Darauf habe ich all die Jahre hingearbeitet und bin froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagt der 1,83 Meter große Linkshänder, der in diese Spielzeit bereits dreimal im Zweitliga-Kader stand. Wenn der TSV am Montag sein erstes Vorbereitungsspiel beim Ligakonkurrenten TuSEM Essen bestreitet, wird sein Einsatz wohl nicht vonnöten sein, denn sowohl Peter Strosack als auch Jan Reimer sind fit.