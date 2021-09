Handball-Regionalliga : Ratinger eine Nummer zu groß für Neusser HV

Neuss Gegen die favorisierte Mannschaft Interaktiv Handball verlor der NHV am Ende deutlich. Nach Meinung von Trainer Gilbert Lansen zu deutlich. Für ihn war sogar mehr drin. Deswegen hat es nicht geklappt.

Zwar hat sich der Neusser HV in seinem ersten Auswärtsspiel in der noch jungen Saison der Handball-Regionalliga so teuer wie möglich verkauft, hatte am Ende bei Interaktiv Handball jedoch mit 22:29 (12:14) das Nachsehen.