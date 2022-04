Fußball : Büttgen sorgt für Spielabbruch

Rhein-Kreis Weil ihr Teamkollege Mamadou Barry im Match der Kreisliga A beim SV Rosellen rassistisch beleidigt worden sein soll, gingen die Fußballer des VfR kurz vor der Pause vom Spielfeld.

Ein unschöner Vorfall in Rosellen hat den 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A überschattet. Die Partie zwischen Rosellen und Büttgen wurde abgebrochen.



Was ist passiert? Ein hitziges Spiel ist kurz vor der Halbzeitpause eskaliert. Büttgens Mamadou Barry soll Robin Geißler einen Kopfstoß verpasst haben, anschließend gab es eine Rudelbildung. Dabei ist Barry angeblich rassistisch beleidigt worden. Der dunkelhäutige Spieler rannte in die Kabine, sein Team folgte nach kurzer Besprechung, verzichtete auf eine Fortsetzung der Partie.



Was sagt der Schiedsrichter? Die Partie wurde geleitet von Martin Enkel. Er selbst schildert die Ereignisse so: „Ich hatte die Augen auf dem Ball und konnte die angebliche Kopfnuss nicht sehen. Im Tumult kochten die Emotionen hoch. Ich konnte aber nicht hören, was vorgefallen ist. Ich habe keine rassistische Beleidigung gehört“, erklärt Enkel. Barry bestrafte er für ein Schubsen im Tumult mit „Gelb“ und auch Büttgens Trainer Nils Heryschek, der auf den Platz gerannt kam, sah für das Verlassen der Coachingzone die Gelbe Karte.



Was sagt der VfR Büttgen? Beim VfR Büttgen ist man sich sicher, dass rassistische Beleidigungen gefallen sind. „Mamadou ist aufs Übelste beleidigt worden“, so Heryschek. Die Beleidigungen von den Zuschauern am Seitenrand habe er genau gehört, die angebliche Beleidigung, die von einem Rosellener Spieler gekommen sein soll, allerdings nicht. „Wir haben uns das nicht gefallen lassen und sind vom Platz gegangen. Es geht einfach um die Sache, die Konsequenzen sind mir egal“, sagt Heryschek.