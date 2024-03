Fußball-Bezirkliga Rassismus-Vorfall: Spiel in „Roki“ soll nachgeholt werden

Die SG Rommerskirchen/Gilbach hatte am 25. Februar den Lohausener SV zum Bezirksligaspiel zu Gast. Nach einem 1:1 zur Pause gingen die Gäste kurz nach Wiederanpfiff in Führung. In der 60. Minute folgte jedoch eine Spielunterbrechung. Zwei Zuschauer hatten den Schiedsrichter rassistisch beleidigt. Während der Unterbrechung verwiesen die Hausherren sie von der Anlage. Der Unparteische pfiff die Partie wieder an, brach sie dann aber endgültig ab.