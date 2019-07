Fechten : Bonah belegt zum Auftakt der Universiade Platz sechs

Dormagen Die Schützlinge von Bundestrainer Dan Costache fechten am Sonntag im Teamwettbewerb um eine Medaille.

Frederic Kindler (TSG Eislingen) präsentierte sich beim Turnier in Salerno in bestechender Form und auf Augenhöhe mit der Weltelite. Lange Zeit gestaltete der 20-Jährige den Titelkampf gegen den Koreaner Sanguk Oh ausgeglichen, ehe der Weltranglistenzweite sich absetzen konnte und am Ende mit 15:11 die Oberhand behielt. Für Kindler war es trotz der knappen Niederlage ein „einmaliges Erlebnis. Wir drei Deutschen hatten alle die Chance auf eine Medaille, für mich ist der Traum in Erfüllung gegangen. Das ist im Einzel mein bislang größter internationaler Erfolg.“ Ein Coup, der für die am Sonntag anstehenden Teamwettbewerbe Auftrieb geben sollte. „Wir wollen eine Medaille. Das wäre für das Team perfekt. Wir sind alle motiviert“, so Kindler, dessen Kollegen vom Höhenberg auf der Planche ebenfalls einen guten Eindruck hinterließen: Raoul Bonah unterlag erst im Viertelfinale dem Italiener Matteo Neri mit 11:15, Lorenz Kempf (beiden Uni Köln) verlor in der Runde der besten 32 gegen den Franzosen Maxime Pianfetti mit 4:15. In seinem Fazit widmete sich Costache natürlich zunächst Medaillengewinner Frederic Kindler: „Er hat eine hervorragende Leistung abgeliefert. Ich kann mit seinem Ergebnis nur zufrieden sein.“ Grundsätzlich stellte er fest: „Die Universiade ist für die Fechter und mich ein tolles Erlebnis, welches wir alle zum ersten Mal erleben. Auch wenn das Starterfeld mit 69 Teilnehmern eher klein ist, sind die Spiele sehr stark besucht. Viele Nationen, wie zum Beispiel Korea, haben ihre besten Leute geschickt.“