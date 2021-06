Nachwuchs-DM und Kriterium : Radtalente des VfR Büttgen zeigen sich gut in Form

Radtalente des VfR Büttgen zeigen sich gut in Form

Büttgen Franziska Minten verpasste bei den nationalen Titelkämpfen in Bolanden Edelmetall nur knapp. Eine souveräne Leistung zeigte ihr Vereinskamerad Kilian Schmitz bei einem Rennen in Chemnitz.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Nachwuchsradsportler in Bolanden war auch der VfR Büttgen mit einigen Aktiven vertreten, wobei U15-Schülerin Franziska Minten am erfolgreichsten war. Als Sechste fuhr sie nur knapp an einer Medaille vorbei.