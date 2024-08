Starke Bundessichtung Radsportalente aus Büttgen fahren in eine gute Position

Die Radsport-Abteilung des VfR Büttgen kann sich schon mal auf das Wochenende 21./22. September freuen. Denn dann steht auf der heimischen Radrennbahn das große Finale der Bundesnachwuchssichtung für die Jahrgänge U15 und U17 auf dem Programm, die dem Spitzenverband dazu dient, um Sportlerinnen und Sportler für die nationalen Nachwuchs- und Talentkader auszugucken. Was das Ganze für den VfR noch attraktiver macht: Die Büttgener Sean Kings und Kilian Schmitz feierten beim dritten und vierten Lauf der Bundesnachwuchssichtung im baden-württembergischen Öschelbronn zwei Doppelsiege in der Schülerklasse U15 und gehen damit als Gesamtführende der Nachwuchssichtung in das Finalwochende.