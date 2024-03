Radsport VfR Büttgen räumt im Sportforum die Medaillen ab

Die für die Radsportabteilung des VfR Büttgen tätigen Mitglieder zeigten sich bei den Landesmeisterschaften NRW im Sportforum Kaarst-Büttgen in einer bestechenden Form. Der VfR war mit 20 Aktiven am Start, darunter auch einige Debütanten. Die beachtliche Ausbeute: 15 Mal Gold, 14 Mal Silber und zwölf Mal Bronze. Darüber hinaus verfehlten Florian Gräve und Frederik Jäger in ihren jeweiligen Altersklassen nur knapp das Siegertreppchen. Auch Lisanne Zühlke, Julius Wobben und Viktor Kushal zeigten gute Leistungen und erarbeiteten sich damit weitere Top-Platzierungen