59. Spurt in den Mai in Büttgen Tim Torn Teutenberg schafft das Double

Das geschlossen in die Schlussrunde ging, doch schon aus der Zielkurve schoss Tim Torn Teutenberg als Erster hervor und verteidigte diese Position bis ins Ziel vor dem Überraschungs-Zweiten Christian Noll (Team Colonia Kids) und dem aus Kalifornien angereisten Ryan Jastrab, der seine Büttgen-Premiere in drei Worten zusammenfasste: „It was awesome“ – auf Deutsch etwa: „Es war eindrucksvoll.“ Was ihn am meisten beeindruckte, dieses Geheimnis nimmt der 22-Jährige am Ende der Woche mit in seine Heimat, versprach aber, pünktlich zum „Spurt in den Mai“ 2024 wieder zurück in Deutschland zu sein.