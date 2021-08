Radsport : Sven Thurau sprintet in Polen auf den starken zweiten Platz

Neuss Dominik Bauer fährt beim Straßenradrennen CCC Grody Piastowskie über drei Etappen auf Rang 26. Nun ist sein Team bei der Deutschland-Tour im Einsatz.

Bei dieser Rundfahrt über drei Etappen brachten Kopfsteinpflaster, Schlaglöcher und schlechtes Wetter die Fahrer ans Limit. „Aber beim Kriterium lief es ziemlich gut für mich“, sagte Thurau, der für das Team Dauner-Akkon an den Start ging. „Die Straßen waren zwar durch das Kopfsteinpflaster nicht optimal für ein Rennen geeignet, aber ich schaffte es trotzdem, auf Platz fünf zu fahren.“ Auch auf der ersten Etappe zeigte sich der 24-Jährige stark, meinte nach Rang sechs im Sprint aber: „Hätte ich mich am Ende in einer besseren Position befunden, wäre das Ergebnis vielleicht noch sogar besser ausgefallen.“ Auf der zweiten Etappe mit einigen Bergen lief es für ihn nicht so gut. „Ich hatte ziemlich früh zwei Defekte, so dass ich entscheidenden Boden verlor.“