Das Straßenrennen am 1. Mai in Büttgen Nicht nur der siegreiche Moritz Augenstein strahlte

Sollte dem VfR Büttgen für sein seit 1963 ausgetragenes Straßenrennen am 1. Mai mal einer aus dem Moderatorentrio abhandenkommen, der Ersatz steht schon bereit. Denn Andreas Mayr, der in einem höllisch schnellen Eliterennen zwei Runden vor Schluss den Spurt des Hauptfeldes gewann und damit Platz drei hinter dem schon früh ausgerissenen Duo Moritz Augenstein und Roger Kluge belegte, gab beim obligatorischen Interview der Erstplatzierten das Mikrofon gar nicht mehr aus der Hand. Und was der Mann aus dem Allgäu, wie der Sieger seit Jahr und Tag auf Bahn und Straße für den RSC Kempten unterwegs, dabei alles an lobenden Worten über die beiden Radsporttage und die Atmosphäre im „Sportdorf“ zum Besten gab, könnte ihm glatt einen Job beim Kaarster Stadtmarketing einbringen.