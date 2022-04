Radsport : Starke Frauenpower beim Spurt in den Mai

Der Frauen-Vierer mit Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger and Laura Süßemilch siegte vor einer Woche auch beim Nations Cup in Glasgow. Foto: AP/Jane Barlow

Büttgen Nach Franziska Brauße hat jetzt auch Mieke Kröger aus dem deutschen Gold-Vierer von Tokio ihren Start in Büttgen zugesagt. Favorit bei den Männern ist Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt.

Vor drei Jahren war es ein Experiment: Erstmals wurde das Programm beim traditionsreichen „Spurt in den Mai“ um ein Zweier-Mannschaftsfahren der Frauen erweitert. Die Idee von Lars Witte, dem Radsport-Abteilungsleiter des gastgebenden VfR Büttgen, ist in der Szene offensichtlich so gut angekommen, dass nach zwei Jahren Corona-Pause am Samstagabend die Frauen den Männern den Rang ablaufen könnten – und das, obwohl der zweifache Weltmeister Theo Reinhardt nach seinen Siegen 2018 und 2019 das Triple auf dem Holzoval des Sportforums an der Olympiastraße anpeilt.

Doch mit Blick auf das Frauenrennen, das um 19.50 Uhr mit einem Punktefahren beginnt, ist es Lars Witte gelungen, den „halben“ deutschen Bahnvierer nach Büttgen zu holen, der vor einem Dreivierteljahr Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann, im Verlaufe des Wettbewerbs drei Mal den Weltrekord verbesserte und dafür mit der Auszeichnung „Mannschaft des Jahres“ belohnt wurde. Denn nach Franziska Brauße (23) aus dem schwäbischen Metzingen hat jetzt auch Mieke Kröger fest zugesagt. Die 28 Jahre alte Bielefelderin ist auf dem Rad ein Allroundtalent, schließlich sicherte sie sich im Jahr ihres Olympiasieges auf der Bahn auch einen Weltmeistertitel auf der Straße – zusammen mit Lisa Brennauer, Lisa Klein, Nikias Arndt, Tony Martin und Max Walscheid siegte sie im Mixed-Staffelwettbewerb vor den Niederlanden und Italien.

Info Das Programm am Samstag und Sonntag Bahnrennen am Samstag 14 bis 18 Uhr Omnium Schüler U11, Schüler U13; Omnium Schüler U 15; Omnium Jugend U17; Punktefahren Jugend U17 18 bis 19.20 Uhr Punktefahren Schüler U11/U13; Punktefahren Schüler U15; VfR-Büttgen-Youngstars 19.50 Uhr Omnium der Ladies (Punktefahren) 20.20 Uhr Omnium der Asse (Punktefahren) 20.40 Uhr Omnium der Ladies (Ausscheidungsrennen) 21 Uhr Omnium der Asse (Ausscheidungsfahren) 21.30 Uhr Ballustradensprint der Ladies 21.40 Uhr Omnium der Ladies (Madison) 22.10 Uhr Ballustradensprint der Asse 22.25 Uhr Omnium der Asse (Madison) 23.10 Uhr Siegerehrung Straßenrennen am Sonntag Ab 9 Uhr Rennen der Amateure, Schüler und Schülerinnen (U11, U13, U15), Jugend (U17), Race-Bike Kids, Frauen Elite, Junioren U19 m/w, Initiative Tandem 15.30 Uhr Elite Amateure (80 Runden = 72 Kilometer) 17.10 Uhr Speed Skater 18.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Allerdings wird der „halbe“ Bahnvierer getrennt in den Mai spurten: Brauße bildet gemeinsam mit der „Fast-Lokalmatadorin“ Lea Lin Teutenberg (22) ein Team, Kröger geht an der Seite der Kölnerin Finja Smekal (22), 2020 gemeinsam mit Teutenberg Vize-Europameisterin der U23 im Bahnvierer, in den Wettbewerb, der neben dem Punktefahren aus einem Ausscheidungsrennen, dem Ballustradensprint und zum Abschluss ab 21.40 Uhr dem „Madison“, dem klassischen Zweier-Mannschaftsfahren nach Sechstage-Art, besteht.