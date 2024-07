Radsport Der süße Geschmack des ersten Sieges

In die bekannte Etappen-Rundfahrt war Kings als Mitglied der außer ihm aus Kilian Schmitz, Julius Wobben und Grete Kirsch bestehenden Mixed-Mannschaft des VfR Büttgen mit Rang acht gestartet. Vom Podest trennten ihn dabei nur neun Sekunden. Kräftig auf die Euphoriebremse drückte am zweiten Renntag der Parallelsprint. Da gerade hier jede Zehntelsekunde zählte, hatte das frühe Ausscheiden verheerende Auswirkungen auf die Platzierung im Gesamtklassement. Die Stimmung besserte sich erst wieder mit dem Premierensieg von Sean Kings, zumal Kilian Schmitz in seinem Schlepptau ebenfalls noch in die Top 10 fuhr. Als Zehnter der Schlussetappe reihte sich Kings im Gesamtklassement auf Platz sechs ein. Schmitz bewältigte das letzte Teilstück als Sechster und schloss die Tour damit auf dem zehnten Rang ab.