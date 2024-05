Radsport RSC Nievenheim besteht auch auf internationalem Parkett

Und er erinnerte gerne an Hugo Eckert, der schon 1979 dabei war, als „unsere Trikots noch orange waren und die Schaltungen acht Gänge hatten“, erzählt Peters rückblickend. Unvergesslich geblieben sind ihm die gemeinsamen Touren in die Partnerstadt Saint-André in Frankreich: „Dort haben wir dann an einer Radtouristikfahrt teilgenommen und hinterher wieder mit dem Rennrad zurückgefahren.“ Geradezu legendär, findet Peters, sei das Jahr gewesen, „wo wir eine Woche zu früh in Saint-André angekommen sind. Aber dank der großartigen Organisation des dortigen Radvereins und des Bürgermeisters konnten wir alle in der Turnhalle des Ortes übernachten. Aus Kollegialität übernachteten auch die Radfahrerinnen und Radfahrer des französischen Radsportvereins mit uns in der Turnhalle. Am darauffolgenden Tag wurde dann noch spontan eine RTF für den deutschen Besuch organisiert und somit entwickeltet sich auch diese Tour wieder zu einem schönen Radsportevent.“