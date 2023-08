Radsport Owen Kings und Moritz Mauss stark bei Youngclassics

Der Showdown geriet zum Massenspurt eines geschlossen Richtung Zielstrich rasenden Fahrerfeldes. Weil es Kings auf der Strecke nicht gelungen war, sich in den Bonussprints zu platzieren, fehlten ihm in der Gesamtwertung am Ende als bester Deutscher zwei Sekunden für einen Platz unter den ersten Drei. Dennoch blieb Kings weiterhin stärkster Nachwuchsfahrer, was ihm das Weiße Trikot der Youngclassics bescherte. Mauss verteidigte Rang sechs in der Gesamtwertung und „komplettierte damit eine bärenstarke Performance der Büttgener Talente auf internationaler Bühne“, bilanzierte Lars Witte, Abteilungsleiter Radsport im VfR Büttgen.