Radsport : Das erste Rennen seit der Bahn-WM

Die Zeit des gemütlichen Autofahrens ist vorbei für Nils Schomber. Seit dem 26. Februar hat der Olympiafünfte von Rio de Janeiro kein Radrennen mehr bestritten. Damals fuhr der 25 Jahre alte Neusser bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin mit dem Bahnvierer deutschen Rekord und löste damit die Fahrkarte zu den Spielen in Tokio. Die wären am Sonntag zu Ende gegangen. Doch dann kam Corona und veränderte alles. Jetzt fährt Nils Schomber sein erstes Rennen. Im Trikot des Bundes Deutscher Radfahrer startet er gemeinsam mit Felix Groß, Domenic Weinstein, Leon Rhode, Theo Reinhardt und Nicolas Heinrich bei der Tour Bitwa Warszawska 1920, die am Mittwoch in der polnischen Hauptstadt Warschau mit einem Zeitfahren über 2,1 Kilometer beginnt und anschließend über vier Etappen mit insgesamt 570 Kilometern bis nach Plonsk führt, wo sie am Sonntag endet.