Radsport : Kilian Schmitz ist der Schnellste

Siegte in Eschborn bei den Schülern U11: Kilian Schmitz . Foto: VfR Büttgen

Kaarst Radsport-Nachwuchs des VfR Büttgen verpasst in Köln nur knapp DM-Medaillen. Aber Franziska Minten und Hannah Meyer fahren jeweils auf Platz vier.

(sit) Es fehlte nicht viel und der Radsport-Nachwuchs des schon seit einer gefühlten Ewigkeit von Erfolg zu Erfolg eilenden VfR Büttgen hätte bei den Deutschen Meisterschaften auf der Albert-Richter-Bahn in Köln weiteres Edelmetall aufs schon prall gefüllte Vereinskonto gebracht. Franziska Minten (Schülerinnen U15) und Hannah Meyer (Juniorinnen U19) verpassten mit Rang vier das Podest nur knapp. Erst im Halbfinale des Sprints unterlag Meyer der späteren Deutschen Meisterin Clara Schneider aus Brandenburg in zwei Läufen. Und auch im kleinen Finale um Bronze zog sie gegen Stella Müller aus Thüringen den Kürzeren.

Für Minten galt es in Omnium, dem Mehrkampf des Bahnradsports, vier Disziplinen abzudecken, und zwar alle an einem Tag. Zum Sprung aufs Treppchen fehlten ihr am Ende nur vier Punkte. Auf der Straße hatte die vielseitige Büttgenerin bei den Deutschen Meisterschaften Rang sechs belegt. Für Moritz Mauss reichte es nach Rang 17 im Omnium der Schüler U15 beim Madison gemeinsam mit seinem Partner Colin Plich aus Düsseldorf zum achten Platz.