Radsport : VfR schließt schwieriges Jahr ab

Kaarst Radsport-Nachwuchs aus Büttgen zieht trotz Covid-19 eine positive Saisonbilanz.

Insgesamt gingen 18 Siege, 25 Podestplätze und 39 weitere Platzierungen in den Top Ten auf das Konto der Büttgener. Die Highlights aus Sicht des Vereins waren sicherlich die zwei Medaillen bei nationalen Meisterschaften: Julius Klein schaffte es mit der NRW-Auswahl im Mannschaftszeitfahren auf der Straße in Genthin, den Deutschen Meistertitel einzubringen. „Damit reiht er sich in eine lange Liste von Sportlerinnen und Sportlern des VfR ein, die dies bereits in der Vergangenheit geschafft haben“, führt Witte einordnend aus. Außerdem fuhr Marlene Cleves bei der Deutschen Bergmeisterschaft der Juniorinnen U19 im Sauerland auf den Bronzerang. Ihre erste Medaille auf nationaler Ebene.