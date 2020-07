Radsport : Kilian Schmitz fährt gleich viermal aufs Treppchen

Starker Wiedereinstieg in die Saison: Kilian Schmitz. Foto: VfR Büttgen

Büttgen Radsport-Nachwuchs des VfR Büttgen legt starken Wiedereinstieg in die Saison hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

So steigt ein Top-Radsportler (wieder) in die Saison ein: Zunächst ließ es der im Trikot des VfR Büttgen fahrende Kilian Schmitz im heimischen Elsdorf krachen. Im Zeitfahren über zehn Kilometer der Altersklasse U11 sicherte sich der Nachwuchsmann in überlegener Manier den Sieg. Auch beim Erfurter Bahncup schaffte er es als Zweiter aufs Treppchen. Im niedersächsischen Wedemark ging Schmitz bei seinem Sieg sogar das Tempo der älteren Konkurrenten (U13) mit. Kein Wunder also, dass er auch den zweiten Lauf zum Erfurter Bahncup dominierte.

Und der VfR Büttgen legte nach: In Elsdorf triumphierte Franziska Minten in der weiblichen Altersklasse U13 und war dabei tatsächlich noch schneller als der männliche Nachwuchs. Maya Schmidt bestieg als Dritte ebenfalls das Podest. Tabeo Schmitz (U13) beendete seinen ersten Einsatz in einem Lizenzrennen auf dem sechsten Rang, Julius Klein überzeugte als Dritter. Bei den Juniorinnen U19 wusste sich Marlene Cleves gegen ihre neue Vereinskollegin Hannah Meyer zu behaupten. Johanna Gref verpasste mit Rang vier nur knapp das Podium. Ebenso erging es Luke Derksen (Team Sportforum) bei den Männern Elite. Julius Domnick, Brune Schmitz und Marcel Schöne folgten auf den Rängen zwölf, 13 und 14. Bei den in Duderstadt-Esplingerode ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren über 17 Kilometer meisterte Marlene Cleves den anspruchsvollen Kurs als 14., Hannah Meyer belegte Platz 29. In Wedemark krönte Moritz Mauss (U15) seinen beherzten Auftritt auf Platz zehn unter 40 Teilnehmern.