Radsport : Moritz Mauss fährt in die Top Ten

Moritz Mauss vom VfR Büttgen fuhr bei den BEMER Youngclassics in Hamburg stets an der Spitze mit. Foto: Lars Witte/VfR

Büttgen Radsport-Nachwuchs des VfR Büttgen sorgt in ganz Deutschland für gute Resulate. Beim Großen Preis von Nettetal wird Franziska Minten (U15) als beste weibliche Starterin geehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die BEMER Youngclassics in Hamburg sind für den im Radsport tätigen Nachwuchs im Lande stets ein Highlight im Veranstaltungskalender eines Jahres. So auch für Moritz Mauss vom VfR Büttgen, der die 14. Auflage der mehrtägigen Rundfahrt gemeinsam mit dem Team des Radsportverbandes NRW in Angriff nahm.

Seinen herausragenden Auftritt an der Elbe krönte Mauss am Ende mit einem starken neunten Rang im Gesamtklassement. Damit schaffte er es in der Nachwuchswertung des jüngeren Jahrgangs im weißen Trikot auf Rang drei. Nicht ganz so weit hatte es die Mannschaft des VfR Büttgen zum BSR-Radsport-Tag in Stolberg, dafür aber einen harten Job zu verrichten. Wie bereits in der vergangenen Woche erkämpfte sich der junge Alexander Immel den Tagessieg. „Damit feierte er schon seinen vierten Saisonsieg, und das in seinem ersten Jahr als lizensierter Radfahrer“, fügte Abteilungsleiter und Teamchef Lars Witte erklärend an. Im Rennen der Elite Frauen schaffte es Elisa Sassmann mit Rang acht erneut in die Top 10. Dies gelang auch den Jungs aus dem Team Sportforum: Im Rennen der Elite-Amateure gehörten Erik Vranken (7.) und Sven Thurau (9.) zu den besten zehn Fahrern, zuvor hatten sie im Derny-Rennen die Plätze drei (Thurau) und vier (Vranken) belegt.

Beim Großen Preis von Nettetal „Rund ums Weiher Kastell“ startete Franziska Minten im Rennen der Schüler U15 und erreichte hier mit Rang acht eine weitere Top-10-Platzierung für den VfR Büttgen. Zudem wurde sie als beste weibliche Starterin geehrt. Ihr ukrainischer Vereinskollege Viktor Kushal schloss am vergangenen Wochenende das erste Lizenzrennen seiner Karriere ab und verpasste mit Rang elf nur knapp einen Spitzenplatz.

Im Rennen der Elite-Amateure fuhr Nico Heling als Vierter nur hauchdünn am Siegerpodest vorbei. Sven Thurau wurde guter Siebter. Damit sicherte sich der in Büttgen ausgebildete Halbprofi vorzeitig den Sieg in der Gesamtwertung des ROSE NRW Rennrad-Cups. Vor dem letzten Wertungsrennen in Pulheim am 4. September hat Thurau komfortable 52 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Lennart Klein aus Köln. Da es maximal noch 30 Punkte für einen Sieg zu holen gibt, steht Thurau bereits jetzt als Gesamtsieger fest.