Radsport : Kilian Schmitz fährt drei Tage in Gelb

Büttgen Radsporttalent des VfR Büttgen beendet Ostthüringen-Tour auf Platz zwei. Seine Vereinskollegin Franziska Minten wird starke Achte.

Im als Kriterium ausgefahrenen Prolog der Schüler U11 über vier Runden und 3,2 Kilometer sicherte sich Schmitz in Gera-Debschwitz die meisten Wertungssprints und schlüpfte mit 15 Punkten auf Anhieb ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Minten beendete das Rundstreckenrennen über acht Kilometer der Schülerinnen U15 auf Rang zehn. Für die erste Etappe auf einem Geschicklichkeitskurs in Siblitz hatte Kilian wochenlang auf einem auf dem Parkplatz des heimischen Sportforums extra für ihn errichteten Parcours trainiert. Das zahlte sich aus: In 22,2 Sekunden lag der junge Büttgener 0,2 Sekunden vor dem Zweitplatzierten und verteidigte damit das Führungstrikot. Minten verpasste im Einzelzeitfahren über 3,7 Kilometer in 5:45,85 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,6 Stundenkilometern das Siegerpodest als Zehnte nur um neun Sekunden und blieb damit auch auf Rang zehn im Klassement. Die zweite Etappe, ein Rundstreckenrennen über 11,1 Kilometer, lief für Schmitz indes nicht ganz optimal: Eine Unachtsamkeit kostete ihn wertvolles Terrain, trotzdem blieben ihm noch der gute sechsten Rang und vier Bonuspunkte für die Gesamtwertung. Aber jetzt wurde es eng an der Spitze. Das Talent des VfR Büttgen lag damit nämlich nur noch einen Punkt vor dem Zweitplatzierten und drei Zähler vor dem nächsten Verfolger. Minten schloss ihr Rennen nach 22,2 Kilometern mit einem beherzten Schlussspurt auf dem dritten Platz ab. Eine starke Leistung, die sie im Gesamtklassement auf Rang sechs hievte.