Radsport : Kilian Schmitz gewinnt mit Team NRW die Südpfalz-Tour

Kaarst Die dreitägige Rundfahrt ist eine der wenigen Nachwuchs-Rundfahrten in Deutschland und findet große Unterstützung von Profi-Radsportler Pascal Ackermann und seiner Familie.

(NGZ) Kilian Schmitz ist bei der Südpfalz-Tour in Roschbach auch im Team NRW ein Gewinner. Zusammen mit Hannes Klisch, Jakob Roth und Sean Kings ging der Nachwuchsmann des VfR Büttgen dabei in der Atersklasse U13 an den Start. Die erste Etappe der dreitägigen Rundfahrt bildete ein 5,7 Kilometer langes Einzelrennen. Mit einer Zeit von 9:20 Minuten belegte Schmitz den guten zehnten Rang. Seine Teamkollegen kamen auf die Plätze zwei (Hannes Klisch), vier (Jakob Roth) und 21 (Sean Kings), Das bescherte dem Quartett den überraschenden Tagessieg in der Mannschaftswertung.