Radsport Kilian Schmitz auf Platz zwei bei der Ostthüringen-Tour

So lautete auch die Reihenfolge beim als Kriterium ausgefahrenen Prolog über acht Runden und 6,4 Kilometer. Unter mehr als hundert Starten sicherte sich Sturm mit 16 Punkten den Sieg, Schmitz sammelte als Zweiter 14 Zähler. Obwohl ihm der Geschicklichkeitsparcours auf der ersten Etappe von den Übungen mit Büttgens Nachwuchstrainer Florian Schmitz rund um das Sportforum Kaarst-Büttgen bekannt war, verfehlte Kilian Schmitz als Fünfter das Siegertreppchen. Viel besser lief es für ihn beim anschließenden Rundstreckenrennen, das er nach 14,8 Kilometern in einer Fahrzeit von 22:53 Minuten auf Platz zwei beendete. Damit arbeitete er sich vor der Schlussetappe über 19,2 Kilometer wieder bis auf elf Punkte an den führenden Linus Sturm heran. Am Ende sicherte sich Sturm (435 Punkte) im packenden Sprint per „Tigersprung“ den Sieg vor Schmitz (410).