Radsport : Julius Klein ist Deutscher Meister

Kaarst Marlene Cleves verpasst in Genthin/Sachsen Rang drei nur knapp.

Im Ziel lag er mit seinen Teamkollegen Moritz Bell (RC Zugvogel Aachen), Ian Kings (RC Schmitter Köln) und Nikolai Rysletten-Solvoll (RSV Münster) in 27:26 Minuten 32 Sekunden vor den Zweitplatzierten aus Brandenburg mit Paul-Jonas Adamczak, Zeno Levi Winter, Paul Fietzke (alle RSC Cottbus) und Paul Germer (1. RSC Strausberg) sowie dem von Pepe Albrecht (RSV 54 Venusberg) angeführten Quartett aus Sachsen, das 36 Sekunden zurücklag. Für Klein war es der erste Titel auf nationaler Ebene. Im Einzelzeitfahren der Juniorinnen U19 fehlten der Büttgenerin Marlene Cleves als Vierte der Tageswertung der Rad-Bundesliga in 29:51 Minuten nur knapp elf Sekunden am Sprung aufs Siegerpodest. Ihre Vereinskollegin Johanna Gref landete nach längerer Verletzungspause auf Rang 16. Ergebnisse, die Lars Witte, Vorsitzender der Radsportabteilung im VfR Büttgen, ein zufriedenes Fazit ziehen ließen: „Der Meistertitel und ein starker vierter Rang sind das Produkt und der verdiente Lohn harter Arbeit. Beide haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und gelten zu Recht als hoffnungsvolle Nachwuchstalente.“