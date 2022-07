Radsport : Mit dem Ja-Wort zur Tour de Neuss

Bringt die nötige Tempohärte für die Tour de Neuss mit: Jonas Rutsch Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neuss Am Sonntag machte Jonas Rutsch seiner Freundin auf der Prachtmeile Champs Élysées einen Heiratsantrag. Am Mittwoch ist der 24-Jährige in Neuss einer von zwei Tour-de-France-Fahrern.

„Die Hoffnung“, sagt Markus Fothen, „stirbt zuletzt.“ Doch in diesem Fall war sie tatsächlich vergebens. Am Dienstagmorgen sagte ihm Max Walscheid (Cofidis) für die 19. Schindler Tour de Neuss am Mittwoch endgültig ab. Der 29-Jährige, bei der am Sonntag in Paris zu Ende gegangenen Frankreich-Rundfahrt nach ganz starken Auftritten positiv auf Corona getestet worden, kann weiterhin keinen negativen PCR-Tests vorweisen. Kein Einzelfall, klagt der in Neuss als Sportlicher Leiter eingebundende Ex-Profi: „Corona bereitet uns gleich in dreierlei Hinsicht Probleme: Da sind natürlich die Infizierten selber, aber eben auch die Nichtinfizierten, die die durch die Ausfälle entstandenen Lücken in den Teams füllen müssen. Und dann gibt es die Sportlichen Leiter, die ihre Fahrer nur ungern für Rennen abgeben, die nichts mit ihren Teams zu tun haben.“

Sprinter de luxe John Degenkolb (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert), der in diesem Jahr sein Debüt bei der Tour de France feierte, Alex Krüger (Alpecin-Fenix), in Frankreich Anfahrer für Etappensieger Jasper Philipsen (Belgien), Lennard Kämna (Team Bora-hansgrohe), dem auf der zehnten Etappe nur elf Sekunden am Gelben Trikot fehlten, oder Simon Geschke (Cofidis), den der spätere Tour-Sieger Jonas Vingegaard erst auf der letzten schweren Pyrenäen-Etappe aus dem Bergtrikot fuhr, Paul Ackermann (UAE Team Emirates), 2018 zum „Radsportler des Jahres“ gekürt – die Liste der für das auf der Kaiser-Friedrich-Straße zu entscheidende Rennen infrage kommenden, aber für den Neusser Radfahrerverein aus vielerlei Gründen nicht zu verpflichtenden Kandidaten ließe sich fast beliebig verlängern. Das grämt Fothen zwar, doch am Dienstag machte er „einen Strich drunter“, verbunden mit der Hoffnung auf die Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr. „Da haben wir dann ja vielleicht ein bisschen mehr im Säckchen ...“

Info Sie gehen bei der 19. Tour de Neuss an den Start 1 Nils Politt (Team BORA - Hansgrohe)⇥ 2 Ben Zwiehoff (Team BORA - Hansgrohe)⇥ 3 Jonas Rutsch (Team EF Education - EasyPost)⇥ 4 Nikias Arndt (Team DSM)⇥ 5 Florian Stork (Team DSM)⇥ 6 Maurice Ballerstedt (Alpecin - Deceuninck)⇥ 7 Roger Kluge (Lotto Soudal)⇥ 8 Theo Reinhardt (Rad-Net Rose Team)⇥ 9 Moritz Malcharek (Rad-Net Rose Team)⇥ 10 Felix Dierking (Team Sportforum)⇥ 11 Julius Domnick (Team Sportforum)⇥ 12 Marcel Fröse (Team Sportforum)⇥ 13 Nicolas Heling (Team Sportforum)⇥ 14 Kilian Stiegner (Team Sportforum)⇥ 15 Sven Thurau (Team Sportforum)⇥ 16 Jan Marc Temmen (Team Dauner-AKKON Cycling)⇥ 17 Byron Munton (Team Dauner-AKKON Cycling)⇥ 18 Paul Gehrke (Team Dauner-AKKON Cycling)⇥ 19 Roman Duckert (Team Dauner-AKKON Cycling)⇥ 20 Luke Wilk (P&S Benotti)⇥ 21 John Mandrysch (P&S Benotti)⇥ 22 Marcel Meisen (Team Lotto - Kern Haus)⇥ 23 Dominik Bauer (Team Lotto - Kern Haus)⇥ 24 Ole Theiler (Team Lotto - Kern Haus)⇥ 25 Jan Kuhn (Team Lotto - Kern Haus)⇥ 26 Lennart Voege (Saris Rouvy Sauerland Team)⇥ 27 Evan Russell (Saris Rouvy Sauerland Team)⇥ 28 Alexander Ernst (Team stilum - Rheinbach)⇥ 29 Luca Felix Happke (Team stilum - Rheinbach)⇥ 30 Colin Heiderscheid (Leopard Pro Cycling)⇥ 31 Jesper-Linus Schmidt (RSC Rheinbach)⇥ 32 Tobias Müller (RSV Rad-Net)⇥ 33 Ben Felix Jochum (RC Musketier Wuppertal)⇥ 34 Leon Arenz (RSV Staubwolke Refrath)⇥ 35 Lars Teutenberg (FC Lexxi Speedbike)⇥ 36 Lucas Liss (Stevens Racing Team)⇥ 37 Dominic Klemme (Stevens Racing Team)⇥ 38 Dominik Ivo (Team Kern-Haus)⇥ 39 Christoph Schweizer (Team Kern-Haus)⇥ 40 Frank Lütters (Team Kern-Haus)⇥ 41 Timm Rüger (Team Kern-Haus)⇥ 42 Marcel Clauss (Team schnelle Stelle DHfK Leipzig)⇥ 43 Thomas Koep (RC Staubwolke Quadrath 74)⇥ 44 Frederic Störmann (RV Komet Delia 09 Köln)⇥ 45 Justus Erler (RV Komet Delia 09 Köln)⇥ 46 Vladi Riha (VC Vegesack)⇥ 47 Niklas Behrens (VC Vegesack)⇥ 48 Yannic Distel (RSV Düren)⇥ 49 Volker Bolte (RSV Düren)⇥ 50 Thorsten Piniek (RSV Düren)⇥

Und sehen lassen kann sich Startferfeld auch so: In Nils Politt (Team Bora-hansgrohe) ist der Sieger von 2018 wieder am Start. Die große Tour beendete der 28-Jährige am Sonntag in Paris auf dem 56. Platz. Jonas Rutsch, der seiner Freundin nach der Abschlussetappe auf den Champs Élysées (erfolgreich) einen Heiratsantrag machte, wurde 94. Der Erbacher überzeugte auch bei seiner zweiten Frankreich-Sause mit starken Leistungen und guter Arbeit für sein Team EF Education-Nippo. Dass der 1,98 Meter große Allrounder über die nötige Tempohärte verfügt, um in Fluchtgruppen eine gute Rolle zu spielen, stellte er an der Seine auf der Schlussetappe noch einmal höchst eindrucksvoll unter Beweis.

Für ihre Arbeitgeber auf der WorldTour unterwegs sind auch Ben Zwiehoff (Team Bora-hansgrohe), Nikias Arndt, bei der letzten Tour de Neuss vor der Corona-Zwangspause 2019 Zweiter hinter Emanuel Buchmann, Florian Stork (beide Team DSM), der sich nach seinem Horror-Sturz 2021 bei der UAE-Tour in Dubai mit Rippenbrüchen und Kniescheibenfraktur wieder ans Top-Niveau herangearbeitet hat, der frischgebackene U23-Europameister Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) und Roger Kluge (Lotto Soudal), der in Neuss vor zwei Jahren Platz fünf belegt und zuvor seine Tochter beim Kinderrennen über 1200 Meter begleitet hatte.

Viel hält Fothen auch von Colin Heiderscheid (Leopard Pro Cycling). Der 24-Jährige hatte sich Ende Juni bei den luxemburgischen Straßenmeisterschaften in Nospelt überraschend den Titel geholt, war dabei letztendlich der Stärkste einer sechsköpfigen Ausreißergruppe, die zwischenzeitlich fünf Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld hatte. Marcel Meisen gab in dieser Saison beim Team Lotto-Kern Haus sein Comeback auf der Straße. Der deutsche Crossmeister stand bis 2021 bei Alpecin-Fenix als Profi unter Vertrag.

Allzu gerne hätte Fothen am Mittwoch auch Jens Voigt (2004 Sieger in Neuss) unter den Gästen begrüßt. Doch der 17-malige Teilnehmer an der Tour der France (Etappensiege 2001 und 2006) ist in seinem Job beim Team Trek Factory Racing schon wieder in die USA abgedüst. Auch der auf der Kaiser-Friedrich-Straße dreimal erfolgreiche André Greipel (40) ist gerade unabkömmlich. Dafür hat nach einigem Zögern in Didi Senft der seit Februar 70 Jahre alte Tour-Teufel zugesagt.

Die 19. Tour de Neuss

Mittwoch, 27. Juli, 15 Uhr

Veranstalter Neusser Radfahrerverein von 1888/09

Start/Ziel Kaiser-Friedrich-Straße

Streckenführung Kaiser-Friedrich-Straße, Drususallee, Breite Straße, Hochstraße, Kaiser-Friedrich-Straße

15 Uhr U11 - Jugendrennen

15.45 Uhr U13 - Jugendrennen

16.30 Uhr U15 - Jugendrennen

17 Uhr Sponsoren- und Firmenrennen

18.15 Uhr Aktion Tandem und Special Olympics NRW - Inklusion Rennen, zwei Runden

18.30 Uhr Kinder fahren mit den Profis, zwei Runden

19.15 Uhr Eliterennen, Großer Preis der Firma Schindler GmbH Region West

21.15 Uhr Siegerehrung Eliterennen

Sportlicher Leiter Markus Fothen

Gesamtleitung Stephan Hilgers, Alexander Deigert, Thomas Küsters, Heinz-Josef Hegger, Raphael Holubek

Sprecher & Jurywagen Volker Koch, Christian Stoll, Tobias Stümges

Schirmherr Bürgermeister Reiner Breuer