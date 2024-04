Radsport Ian Kings fährt in Belgien unter die Top 10

Auf den Etappen drei und vier machte er als bester Deutscher wertvolle Sekunden in der Teamwertung gut und sicherte dem „Team Deutschland“ den vierten Rang in der Endwertung. Die Mannschaft verpasste das Podium nur knapp. Auch in der Einzelwertung wäre der Sprung aufs Treppchen möglich gewesen. Nach über acht Rennstunden über vier Etappen fehlten Ian Kings am Ende nur elf Sekunden. Mit Platz sieben sicherte sich der Büttgener eine Top 10-Platzierung.