Radsport Ian Kings besteht auch auf internationaler Bühne

Für die erste der insgesamt zwölf Runden in der mit einer 250 Meter langen Radrennbahn ausgestatteten Mehrzweckhalle in der Provinz Gelderland benötigte der Vize-Europameister (U19) etwas weniger als 22 Sekunden. Dem noch verhaltenen Start ließ er schnellere Rundenzeiten von unter 16 Sekunden folgen – die letzte absolvierte er in genau 16,23 Sekunden. Das ergab schließlich eine Gesamtzeit von 3:16,101 Minuten und einem Stundenmittel von 55 Kilometern. Damit verwies er den Amerikaner Ashlin Barry mit einem Rückstand von 1,5 Sekunden auf den zweiten Platz. Die Ränge drei und vier belegten in Paul-Felix Petry (TuSpo Weende/Niedersachsen) und Louis Gentzik (SSV Gera/Thüringen) zwei weitere Fahrer aus dem deutschen Nachwuchs. In Apeldoorn maßen sich die größten Talente aus zwölf Nationen.